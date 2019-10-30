Кулеба пояснив, чому Україна не подаватиме нову заявку на ПДЧ в НАТО

Уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому під час засідання в Києві додаткову заявку не подаватиме.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна виходить з того, що заявка на отримання плану дій щодо членства в НАТО, подана в 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною. Якщо ми повернемось до першоджерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки України та Грузії, і доручили своїм міністрам закордонних справ ухвалювати подальші рішення щодо надання ПДЧ", - зазначив Кулеба.

За його словами, базуючись на цьому, Україна вважає, що не потрібно подавати якісь додаткові заявки, натомість необхідно зосередитись на реформах, на поглибленні взаємодії з Альянсом, на досягненні взаємосумісності Збройних сил України із збройними силами країн-членів НАТО.

Таким чином, акцентував Кулеба, у Києві ніяких заяв подаватися не буде. На його переконання, питання ПДЧ має бути технічним, а не політичним.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Натомість Україна налаштована на те, щоб не підтверджуючи цю заявку досягти військових критеріїв членства в НАТО.

Зі свого боку, експрезидент України Петро Порошенко 29 жовтня заявив, що добровільна відмова від Плану дій щодо членства в НАТО виглядає як самозречення перспективи членства в Альянсі та небажання дратувати президента РФ Володимира Путіна.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований тодішнім президентом Петром Порошенком.