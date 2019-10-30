Уряд планує досягти за п'ять років критеріїв членства у НАТО - Кулеба

Україна зробила свій вибір - це членство в НАТО.

На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі.

“Україна зробила свій вибір - це членство в НАТО. Альянс у 2008 році також зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Уряд, який я представляю, є першим урядом, який чітко закріпив у Програмі своєї діяльності ціль — досягнути за п'ять років відповідності критеріям членства в Альянсі”, - сказав Кулеба.

Брифінг Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Він підкреслив, що Україна має крок за кроком пройти цей шлях разом з колегами з НАТО, використовуючи всі наявні інструменти.

Різні оцінки громадської думки, додав віцепрем’єр, показують одну і ту саму тенденцію - поступове зростання підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні.

“Переконаний, що це вже не просто природна реакція українців на агресію Росії, а усвідомлене рішення”, - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінних тральщики НАТО.