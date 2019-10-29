Візит Північноатлантичної ради НАТО до України є важливим сигналом і бажанням послів держав-членів Альянсу зрозуміти ситуацію на Чорному морі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у своєму Telegram-каналі.

"Приїзд Північноатлантичної ради НАТО є важливим сигналом і бажанням послів держав-членів Альянсу зрозуміти ситуацію на Чорному морі. Питання чорноморської безпеки – тема цьогорічного візиту НАТО в Україну. І отримання допомоги на чорноморському напрямку – це і є для нас пріоритет зараз", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, візит до України дозволить послам отримати чітке уявлення і затвердити, наприклад, пакет допомоги, запропонований Альянсом Україні, що називається "чорноморський пакет".

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"Кожна держава-член Альянсу додає своє бачення, свої можливості, якісь фінансові внески, тренування і все інше. Для Альянсу важливо пересвідчитися в тому, що відбувається. Особливо в цьому контексті важливими є зустрічі з керівництвом держави, керівництвом ЗСУ, і безпековими організаціями, які є найбільш цікавими і критичними для Альянсу", - додали у МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична Рада здійснить візит до України 30-31 жовтня. Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, де генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та посли країн НАТО відвідають Другу постійну оперативну групу НАТО з розмінування (SNMCMG2).

Програма візиту продовжиться 31 жовтня вже в Києві, де заплановане проведення засідання Комісії НАТО - Україна за участю Президента України Володимира Зеленського.

Генеральний секретар НАТО виступить перед депутатами Верховної Ради України.