У відносинах України та НАТО є три формати співпраці — Столтенберг

У відносинах України та НАТО є три формати співпраці, які будуть поєднані.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо довгострокове партнерство з Україною і час від часу адаптуємо, коригуємо, доповнюємо і змінюємо формати нашої співпраці. Ми вирішили знову підвищити нашу співпрацю у різних галузях, і, зокрема, у питаннях, пов’язаних із військово-морським флотом. У нас є Комплексний пакет допомоги, інструмент річних національних програм і Комісія Україна-НАТО. Це три формати, в яких відбувається наша взаємодія. Зараз ми маємо на меті скоординувати ці три формати, зробивши їх більш пов’язаними та узгодженими", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар також нагадав, що в рамках співпраці альянсу з Україною проводяться спільні навчання, обмін інформацією, практична підготовка військовослужбовців на кораблях.

"Отже, ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами", - сказав Столтенберг.