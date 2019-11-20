Політв’язні, перемир’я, кордон і вибори: Зеленський назвав основні "нормандські" теми
Про це Зеленський повідомив під час робочої поїздки до Луганської області, інформує пресслужба глави держави.
"Це утримувані, які підтверджені тією стороною. І обов’язково, щоб ми знайшли можливості повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що, за словами батьків незаконно утримуваних українців, деяких прізвищ немає у списках на звільнення.
"Я дуже хотів би мати повне розуміння всього списку наших людей з термінами їхнього повернення", – підкреслив Зеленський.
За словами Президента, ще одним важливим питанням, яке необхідно обговорити під час зустрічі у "нормандському форматі", є серйозне, а не удаване перемир’я та припинення вогню.
"Не фейкове припинення вогню, не фейкове "хлібне" перемир’я – коли два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, і ми втрачали людей. Серйозне перемир’я – це коли немає жодних пострілів, зі зрозумілими термінами та обов’язками. Досі у Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, що буде, якщо ми домовимося про припинення вогню, а вогонь знову почався", – зазначив Президент.
Президент поінформував, що під час саміту "нормандської четвірки" має обговорюватися питання передачі Україні контролю над державним кордоном з Росією.
"Ще одне питання – одне з непростих, тому що воно має багато складових – це можливість проведення місцевих виборів на території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання", – наголосив Зеленський.