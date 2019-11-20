Політв’язні, перемир’я, кордон і вибори: Зеленський назвав основні "нормандські" теми

Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час зустрічі у "нормандському форматі" важливо досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

Про це Зеленський повідомив під час робочої поїздки до Луганської області, інформує пресслужба глави держави.

"Це утримувані, які підтверджені тією стороною. І обов’язково, щоб ми знайшли можливості повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, за словами батьків незаконно утримуваних українців, деяких прізвищ немає у списках на звільнення.

"Я дуже хотів би мати повне розуміння всього списку наших людей з термінами їхнього повернення", – підкреслив Зеленський.

За словами Президента, ще одним важливим питанням, яке необхідно обговорити під час зустрічі у "нормандському форматі", є серйозне, а не удаване перемир’я та припинення вогню.

"Не фейкове припинення вогню, не фейкове "хлібне" перемир’я – коли два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, і ми втрачали людей. Серйозне перемир’я – це коли немає жодних пострілів, зі зрозумілими термінами та обов’язками. Досі у Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, що буде, якщо ми домовимося про припинення вогню, а вогонь знову почався", – зазначив Президент.

Президент поінформував, що під час саміту "нормандської четвірки" має обговорюватися питання передачі Україні контролю над державним кордоном з Росією.

"Ще одне питання – одне з непростих, тому що воно має багато складових – це можливість проведення місцевих виборів на території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання", – наголосив Зеленський.