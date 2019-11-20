Вибори на Донбасі будуть однією з найскладніших тем "нормандської зустрічі" — Зеленський

Президент Володимир Зеленський має намір на "нормандській зустрічі" обговорити низку важливих питань, найскладнішим з яких він вважає проведення місцевих виборів на вже звільненому від незаконних збройних формувань Донбасі.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у ході поїздки до Станиці Луганської у відповідь на запитання про його очікування від "нормандської зустрічі" 9 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є найголовніші речі, я про них говорив... Перш за все повне розуміння конкретного списку всіх українських полонених з термінами їх повернення - це перше важливе питання. Друге питання - не фейкове, а серйозне припинення вогню, коли немає жодних пострілів, теж із зрозумілими термінами", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він додав, що хотів би також обговорити зобов'язання сторін стосовно припинення вогню.

"Що буде, якщо ми домовилися про припинення вогню, а вогонь знову почався - я би про це теж хотів говорити і мати результат", - зазначив глава держави.

Третьою важливою темою обговорення у "нормандському форматі" він назвав повернення Україні контролю над українсько-російським кордоном на Донбасі.

"Четверте питання - я думаю, що воно одне з непростих, тому що складається з багатьох складових, - це можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України. Це найголовніше питання", - резюмував Президент.