“Ми реалісти”: Пристайко сказав, які ідеї повезе Україна на “нормандську зустріч"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наразі ніхто не говорить про виведення всіх незаконних збройних формувань (НЗФ) з тимчасово окупованого Донбасу до зустрічі лідерів країн нормандського формату.

Про це він заявив під час спільної з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чи дійсно ми говоримо про те, що на момент “нормандської зустрічі” всі мають бути виведені. Ні, я не пам’ятаю, щоб хтось з українських політиків таке сказав. Хоча повірте, кожен із 46 мільйонів українців розраховував би на те, щоб іноземні збройні формування, незаконні збройні формування, усі, хто взяли зброю, залишили територію нашої держави, і ми тоді мирно змогли б розв’язати ті проблеми, які у нас є”, - зазначив Пристайко.

Міністр наголосив, що "ми є реалістами" і є розуміння того, що вимагати перед “нормандською зустріччю” виведення всіх незаконних та іноземних військ “немає сенсу”.

“Ми їдемо на “нормандську зустріч” із відкритими ідеями, відкритим розумом, готові сприйняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого українці так давно спраглі”, - підкреслив Пристайко.

Як повідомлялося, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.