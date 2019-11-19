Маас закликав Росію виконати свою частину "Мінська"

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Макс закликав Росію виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей задля досягнення миру на сході України.

Про це Маас заявив на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Донбасі за час війни загинуло понад 13 тисяч людей. Ми маємо закінчити це. Надто довго це є реальністю в Україні. Ми маємо гарну нагоду, можливо, найкращу за довгий час, у цьому сенсі щось змінити... Важливі кроки зроблені, у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському відведено війська, будується міст... Люди повинні мати більше точок перетину лінії зіткнення, більшу безпеку, щоб відбудувати важливу інфраструктуру. З нашого погляду, зараз черга за Росією", - сказав Маас.

У цьому сенсі він зауважив, що досягнуті на перемовинах домовленості мають вимірюватися результатами і діями.

За словами Мааса, питання закону про особливий статус ОРДЛО, підготовки місцевих виборів і злочинів, які були скоєні за роки війни на непідконтрольній Україні території Донбасу - лише частина з тих великих питань, які потребують вирішення.

"Тому Німеччина разом з Францією буде продовжувати робити свій внесок задля того, щоб, врешті-решт, мир прийшов на схід України. Ми це робимо не як нейтральні посередники, ми обстоюємо інтереси Європи і принципи європейського мирного порядку, і тому ми стоїмо і за територіальну цілісність України", - наголосив Маас.

Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.