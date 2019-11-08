Україна vs Росія: Міжнародний суд ООН почав оголошувати рішення щодо юрисдикції

Міжнародний суд ООН на відкритому судовому засіданні, яке проходить в Палаці миру в Гаазі, розпочав оголошення рішення з питань юрисдикції у справі за позовом України проти РФ.

Якщо аргументи України визнають переконливими, то Міжнародний суд ООН зможе перейти до розгляду справи по суті, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Очолює українську делегацію заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль.

Україні допомагатимуть юридичні радники Марні Чік і Джонатан Гімблет з міжнародної юридичної компанії Covington & Burling LLP.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

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3-7 червня відбулися слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН розпочав оголошення рішення з питань юрисдикціі у справі за позовом України проти РФ / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов. 6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі.

19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.