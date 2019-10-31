Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви послів НАТО щодо України

Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви послів НАТО щодо України

Укрінформ
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт зняв своє вето з ухвалення спільної заяви послів країн-членів НАТО щодо України після того, як в останній момент були враховані угорські пропозиції.

Про це він повідомив агентству MTI, інформує сайт МЗС Угорщини.

"Країни-члени Альянсу схвалили угорські пропозиції щодо спільної заяви НАТО відносно України в останній момент - вже після того, як сплив офіційний дедлайн. Це означає, що наша підтримка угорців на Закарпатті досягла свого результату", - сказав Сіярто.

Він стверджує, що пропозиції Будапешта були зрештою враховані, а спільна заява "рішуче висловлює підтримку громаді угорців, у яких забрали права", та "закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій".

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Водночас Сіярто наголосив, що Угорщина продовжить прагнути гарних відносин із Україною, та готова розпочати консультації з українською владою, "аби повернутися до попередніх гарних сусідських відносин".

Як повідомлялося, 30 жовтня під час Євразійського форуму в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.

За словами Сіярто, вето було накладене через те, що не були враховані кілька пропозицій Будапешта про внесення змін до спільної заяви, у яких ішлося про те, що "Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо нацменшин відповідно до міжнародного права".

Раніше 31 жовтня Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеціанської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту нацменшин.

Відносини України та Угорщини ускладнилися після ухвалення Верховною Радою закону "Про освіту". Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Відтоді в Будапешті блокують засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

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