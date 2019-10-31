Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви послів НАТО щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт зняв своє вето з ухвалення спільної заяви послів країн-членів НАТО щодо України після того, як в останній момент були враховані угорські пропозиції.

Про це він повідомив агентству MTI, інформує сайт МЗС Угорщини.

"Країни-члени Альянсу схвалили угорські пропозиції щодо спільної заяви НАТО відносно України в останній момент - вже після того, як сплив офіційний дедлайн. Це означає, що наша підтримка угорців на Закарпатті досягла свого результату", - сказав Сіярто.

Він стверджує, що пропозиції Будапешта були зрештою враховані, а спільна заява "рішуче висловлює підтримку громаді угорців, у яких забрали права", та "закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій".

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Водночас Сіярто наголосив, що Угорщина продовжить прагнути гарних відносин із Україною, та готова розпочати консультації з українською владою, "аби повернутися до попередніх гарних сусідських відносин".

Як повідомлялося, 30 жовтня під час Євразійського форуму в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.

За словами Сіярто, вето було накладене через те, що не були враховані кілька пропозицій Будапешта про внесення змін до спільної заяви, у яких ішлося про те, що "Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо нацменшин відповідно до міжнародного права".

Раніше 31 жовтня Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеціанської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту нацменшин.

Відносини України та Угорщини ускладнилися після ухвалення Верховною Радою закону "Про освіту". Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Відтоді в Будапешті блокують засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.