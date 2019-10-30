Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.

Про це у середу під час Євразійського форуму в Будапешті заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Daily News Hungary.

"Угорщина ветувала спільну заяву послів НАТО щодо України", - йдеться у повідомленні.

За словами Сіярто, Угорщина "не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців на заході України заради геополітичних інтересів".

Угорський міністр додав, що Будапешт також подав кілька пропозицій щодо внесення змін до спільної заяви, у яких ішлося про те, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. При цьому голова угорського МЗС стверджує, що кілька пропозицій базувалися на принципах Ради Європи та ООН.

Він наголосив, що рішення про накладання вето було ухвалене після того, як всі угорські пропозиції були відхилені на засіданні послів НАТО.

Сіярто також повідомив, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі", і що заява повинна містити положення про "відновлення цих прав".

Як повідомлялося, 30-31 жовтня в Україні з візитом перебуватиме Північноатлантична рада, до якої входять посли усіх 29 країн-членів Альянсу.

Крім того, очікується, що 30 жовтня в Будапешт з візитом прибуде президент Росії Володимир Путін. У нього запланована зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Водночас в угорській столиці проходять великі двосторонні угорсько-російські консультації на найвищому рівні та Євразійський форум.