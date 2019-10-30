Зеленський у четвер візьме участь у засіданні Комісії Україна - НАТО

Президент України у четвер візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО у Києві та зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"31 жовтня Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО в Києві. Засідання відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу, яка напередодні, 30 жовтня, відвідає Одесу", - йдеться у повідомленні.

Планується також окрема зустріч глави держави з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, об 11 годині має відбутися зустріч Президента України та генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична Рада здійснить візит до України 30-31 жовтня.

Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, де Столтенберг та посли країн Альянсу відвідають Другу постійну оперативну групу НАТО з розмінування.

Програма візиту продовжиться 31 жовтня вже в Києві, де заплановане засідання Комісії Україна — НАТО за участі Володимира Зеленського.

Окрім того, генеральний секретар НАТО виступить перед депутатами Верховної Ради.