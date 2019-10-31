Президент - генсеку НАТО: Україна виконала шість із семи "освітніх" рекомендацій Венеціанської комісії

Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеціанської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту національних меншин.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбрегом брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо захисту прав національних меншин, ми запевнили союзників, що Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону України "Про освіту". 6 із 7 рекомендацій уже виконані українською стороною”, - зазначив Зеленський.

"Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав нацменшин. Всі союзники погоджуються, що Україна має повністю впровадити рекомендації Венеціанської комісії. Я додав би, що дійсно від України залежить впровадження цих рекомендацій", - сказав Столтенберг.

Він поінформував, що обговорив сьогодні це питання з Президентом Зеленським і "був радий почути, що шість з семи рекомендацій Венеціанської комісії вже впроваджуються".

Як повідомляв Укрінформ, Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена

Як повідомляв Укрінформ, відносини України та Угорщини ускладнилися після голосування Верховною Радою за закон "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

У Будапешті блокують засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.