Зеленський - про “нормандську зустріч”: Якщо всі сторони захочуть, вона буде

Зеленський - про “нормандську зустріч”: Якщо всі сторони захочуть, вона буде

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський не має сумнівів, що зустріч лідерів країн “нормандського формату” відбудеться, якщо всі сторони цього захочуть.

Про це він заявив під час спільного з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в “нормандській четвірці”, тому що головний результат - це домовленості про припинення війни”, - сказав Президент.

Спільний брифінг Зеленського та Столтенберга / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Глава держави нагадав, що умовами зустрічі у нормандському форматі було погодження тексту “формули Штайнмаєра” та розведення військ у Золотому та Петрівському.

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“Коли ми кажемо “Золоте”, ми повинні розуміти, що це Катеринівка. Є п’ять ділянок Золотого — чотири з них контролює українська влада й українські військові. Тому ми, зі свого боку, почали розведення в Катеринівці. Якщо буде все безпечно і в Петрівському впродовж тижня, ви знаєте, сім днів має бути тиші, то 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

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