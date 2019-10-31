Зеленський - про “нормандську зустріч”: Якщо всі сторони захочуть, вона буде

Президент Володимир Зеленський не має сумнівів, що зустріч лідерів країн “нормандського формату” відбудеться, якщо всі сторони цього захочуть.

Про це він заявив під час спільного з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в “нормандській четвірці”, тому що головний результат - це домовленості про припинення війни”, - сказав Президент.

Спільний брифінг Зеленського та Столтенберга / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Глава держави нагадав, що умовами зустрічі у нормандському форматі було погодження тексту “формули Штайнмаєра” та розведення військ у Золотому та Петрівському.

“Коли ми кажемо “Золоте”, ми повинні розуміти, що це Катеринівка. Є п’ять ділянок Золотого — чотири з них контролює українська влада й українські військові. Тому ми, зі свого боку, почали розведення в Катеринівці. Якщо буде все безпечно і в Петрівському впродовж тижня, ви знаєте, сім днів має бути тиші, то 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.