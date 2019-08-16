Візит Нетаньягу: Офіс Президента показав програму заходів
Укрінформ
19 серпня в Києві відбудеться низка заходів за участю Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зокрема, о 10.30 у Маріїнському палаці відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента України з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль.
На 12.45 запланована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів, після чого о 13 год. Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу зроблять заяви для ЗМІ.
О 15.20 Президент України та Прем’єр-міністр Ізраїлю візьмуть участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру в Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».
Як повідомлялося, очільник уряду Ізраїля Біньямін Нетаньягу здійснить перший протягом 20 років візит в Україну для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.
Фото: AA