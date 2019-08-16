Візит Нетаньягу: Офіс Президента показав програму заходів

19 серпня в Києві відбудеться низка заходів за участю Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, о 10.30 у Маріїнському палаці відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента України з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль.

На 12.45 запланована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів, після чого о 13 год. Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу зроблять заяви для ЗМІ.

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О 15.20 Президент України та Прем’єр-міністр Ізраїлю візьмуть участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру в Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».

Як повідомлялося, очільник уряду Ізраїля Біньямін Нетаньягу здійснить перший протягом 20 років візит в Україну для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Фото: AA