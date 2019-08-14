Зеленський проведе переговори з Нетаньягу 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру, наголосили у пресслужбі.

Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.