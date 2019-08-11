До Києва вперше за 20 років приїде Нетаньягу - ЗМІ

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибуде до Києва з дводенним візитом наступного тижня. Поїздка, запланована на 18-19 серпня, буде першим візитом Нетаньягу до Києва протягом 20 років", - йдеться у повідомленні.

Нетаньягу буде першим світовим лідером, який зустрінеться з новим Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Минулого місяця ізраїльський журналіст Шимон Бріман запитав у Нетаньягу, чи готовий він виступити посередником у діалозі між Зеленським та президентом РФ Путіним, з яким Нетаньягу має "особливі стосунки".

"По-перше, я не можу сказати, що я досить добре знаю їхні (українсько-російські відносини - ред.) проблеми, у нас є достатньо своїх проблем. По-друге, якщо я займусь цим, я можу створити очікування [з обох сторін], які я не можу втілити. Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви спитали, я ще раз поміркую щодо цього", - відповів Нетаньягу.