Нетаньягу закликав ЄС посилити санкції проти Ірану
Про це повідомляє Анадолу.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав країни ЄС запровадити нові санкції проти Ірану в зв'язку заявою офіційного Тегерана про готовність перевищити ліміт збагачення урану, передбаченого ядерної угодою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, виступаючи на засіданні уряду, Нетаньягу назвав ядерну програму Ірану "дуже небезпечною" і звинуватив Тегеран у порушенні Спільного всеосяжного плану дій.
“Хочу звернутися до друзів з Німеччини, Франції та Великобританії. Це ви підписали цю угоду і ви пообіцяли, що в разі порушень Іраном умов угоди будуть введені серйозні санкції. Це було рішення Радбезу ООН. Де ж ви тепер?" - звернувся Нетаньягу.
Він переконаний, що Іран прагне створити ядерну зброю. "Процес збагачення урану відбувається тільки з однієї причини: з метою створення атомної бомби", - наголосив ізраїльський прем'єр.
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