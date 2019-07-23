Партія "Слуга народу" готова говорити про коаліцію - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зазначає, що і після того, як стало відомо, що партія набирає більше 250 мандатів, вони готові говорити про коаліцію.

Про це Разумков розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми були готові і готові зараз говорити про коаліцію з політичними силами, які близькі нам за ідеологічними підходами, за ціннісними речами", - зазначив Разумков.

За його словами, партія "Слуга народу" хотіла б бачити в коаліції нові політичні сили, тільки у них "має бути адекватне бажання співпраці".

"Бути в коаліції і працювати разом у парламенті - це не завжди одне і те ж. Є речі, як, наприклад, та ж депутатська недоторканність. В цьому плані ми впевнені, що, принаймні, це повинні підтримати інші політичні сили, тому що вони про це говорили, точно так, як і ми. Їм буде важко пояснити, чому вони не голосують за ці речі, незалежно від того, чи є вони частиною коаліції або вони є частиною опозиції", - пояснює Разумков.

Він також додав, що партії "Слуга народу" хотілося б, щоб у Раду пройшло більше їхніх депутатів.