"Слуга народу" очікує отримати 255 місць у парламенті

За даними паралельного підрахунку голосів, що ведеться у партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це повідомив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приблизно від 125 до 127 місць мажоритарних у нас і 121-122, здається, по списку", - сказав Корнієнко.

Він також представив схему моделювання представництва партій у Верховній Раді.

Так, за даними паралельного підрахунку голосів, що ведуть у партії, "Слуга народу" може отримати близько 255 мандатів, "Опозиційна платформа "За життя" - 45 місць у парламенті, самовисуванці - 42, партія ВО "Батьківщина" - 25, "Європейська солідарність" - 22, "Голос" - 18, "Опозиційний блок" - 5. Від партій "Об'єднання Самопоміч", ВО "Свобода", "Єдиний центр", "Біла Церква разом", за розрахунками "Слуги народу" може потрапити по 1 депутату.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Станом на 12.00 22 липня ЦВК опрацьовано 50, 24% електронних протоколів. Згідно з цими результатами за партію “Слуга народу” проголосували 42,44% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,87%, "Європейська солідарність" – 8,65%, ВО "Батьківщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії "Сила і честь" - 3,74% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,18%.

Фото Валерії Мацехи