Через непогані результати "Слуги народу" поки не доводиться говорити про коаліцію - Разумков

Партія "Слуга народу" невдовзі вирішить, чи буде у Верховній Раді монобільшістю, чи формуватимуть коаліцію з іншими політсилами.

Про це повідомив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу у виборчому штабі політсили в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання, чи буде партія "Слуга народу" формувати коаліцію, якщо набере 226 мандатів, Корнієнко відповів: "Зараз ми дочекаємось вже остаточних результатів, потім вирішимо. Це ж глибинні політичні питання, треба дискутувати... думаю, що за сьогодні-завтра буде ця інформація ".

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, у свою чергу зазначив, що партія це питання вирішуватиме, виходячи з кінцевих результатів виборів.

"Ми будемо виходити з кінцевих результатів. Співпрацювати в Раді ми зможемо з усіма політичними силами, які будуть збігатися з нами в ...базовому баченні розвитку нашої країни. Але зараз говорити про коаліцію, мабуть, не доводиться, оскільки ми бачимо достатньо непогані наші результати, і не до кінця бачимо результати наших колег чи опонентів по Верховній Раді", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).

Станом на 12.00 22 липня ЦВК опрацьовано 50, 24% електронних протоколів. Згідно з цими результатами за партію “Слуга народу” проголосували 42,44% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,87%, "Європейська солідарність" – 8,65%, ВО "Батьківщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії "Сила і честь" - 3,74% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,18%.