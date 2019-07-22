"Слуга народу" розглядає об'єднання Мінкульту, Мінспорту та МІП
Про це заявив кандидат у народні депутати від «Слуги народу», генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко в коментарі theБабель.
«Зараз триває дискусія про це об’єднання. Нас надихає досвід Сингапура, Великої Британії та Франції», - сказав він.
За словами Ткаченка, ця дискусія триває у команді. На запитання, чи обговорювалося це з прем’єром, він відповів, що це «питання політичного рішення на рівні коаліції».
«Але ми будемо ініціювати цю дискусію», - зазначив Ткаченко.
Також він сказав, що не бачить себе головою такого обʼєднаного міністерства, «але знає хороших людей».
Як повідомлялося, раніше в команді Офісу Президента Володимира Зеленського заявляли про плани ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.