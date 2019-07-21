Разумков вважає, що низька явка не вплине на результати виборів

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков переконаний, що низька явка виборців ніяк не вплине на результати позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це він сказав у розмові з журналістами в штабі партії "Слуга народу" після закриття виборчих дільниць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звісно, нам би хотілося, щоб явка була вищою. Однак літня виборча кампанія внесла певні корективи щодо явки. Але я впевнений, що це ніяк не вплине на волевиявлення виборців і на самі результати виборів", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що низька явка на позачергових виборах до парламенту спотворила реальні симпатії суспільства.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 20:00 явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 49,39%. Такі дані 100 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.