Смешко переконаний, що його партія проходить у Раду

Голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко упевнений, що його партія пройде до Верховної Ради, незважаючи на результати екзитполів.

Про це він сказав у розмові з журналістами, коментуючи результати екзитполів, згідно з якими "Сила і честь" не долає 5-відсоткового бар'єру на виборах до парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо на перемогу. Екзитполи на президентських виборах також не показали спершу того результату, який був у мене", - сказав Смешко.

Тому, за його словами, треба почекати офіційних результатів, а сама партія впевнена у тому, що проходить до Ради.

Як повідомлялося, згідно з результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Найближче до подолання 5-відсоткового прохідного бар'єру станом на 20 годину перебуває партія "Сила і честь", яка набрала 4,3% голосів.

Фото: Ігор Смешко, ФБ