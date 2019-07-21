"Слуга народу" ймовірною голосуватиме за продовження особливого статусу Донбасу

Партія "Слуга народу" у Верховній Раді ІХ скликання ймовірно буде голосувати за продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Про це журналістам у виборчому штабі "Слуги народу" розповів секретар Національної інвестиційної ради, кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що так. Це не точно, але я думаю, що так, тому що зараз Президентом визначено один із пріоритетів - це розбудова цих територій, а цей закон дозволяє мати спрощені процедури для розбудови. Основний наш ворог - бюрократія. Менше бюрократії- більше результату", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи буде голосувати "Слуга народу" за продовження дії зазначеного закону.

Як повідомлялося, 19 липня до КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів щодо відповідності Конституції трьох законів щодо непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, зокрема іЗакону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької на Луганської областей".

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Ці закони парламент VII скликання ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією Президента Петра Порошенка. Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія. Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували.