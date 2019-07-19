КСУ отримав подання щодо трьох законів про непідконтрольний Донбас

До КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів щодо відповідності Конституції трьох законів щодо непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті судової установи.

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької на Луганської областей", Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької на Луганської областей", Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Текст цього конституційного подання можна переглянути за посиланням.