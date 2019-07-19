"Самопоміч" просить КСУ скасувати закони про амністію та особливий статус Донбасу

Парламентська фракція “Самопоміч” звернулася до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію колаборантів і найманців.

Про це повідомляє пресслужба партії “Самопоміч”.

“Фракція «Самопоміч» зібрала 53 із 45 потрібних підписів народних депутатів і подала сьогодні подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію колаборантів і найманців”, - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі політсили нагадують, що ці закони парламент VII скликання ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією Президента Петра Порошенка.

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд зазначає, що це було зроблено на виконання Мінських угод і з порушенням закону – за зачиненими дверима і вимкнутим табло в залі парламенту.

“Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія. Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний”, - зазначають у “Самопомочі”.

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Як ідеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.

Фото: samopomich.ua