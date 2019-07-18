Командувач ООС назвав найгарячіший напрямок на Донбасі

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, але окупанти активізувалися на південному напрямку.

Про це командувач ООС Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю Армія.ФМ.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Поряд з цим характеризується продовженням обстрілів з боку противника наших позицій, в тому числі із застосуванням забороненої зброї. Це відмічається фактично на всіх ділянках. Найперше, у Сєвєродонецьку та на Маріупольському напрямку. По-перше, це пов’язано з тим, що мала відстань. По-друге, відстань до державного кордону РФ невелика. Ворог постійно приділяє особливу увагу саме цьому напрямку. Крім того, в районі Водяного постійно були проблеми від противника, адже вони мали там достатньо сильну позицію... Буквально місяць тому ця позиція була ними залишена. Після проведення перевірки і розмінування її зайняли наші підрозділи. Що додало тактичної переваги над ворогом, саме на цій ділянці. Тому противник відчуває небезпеку для себе і намагається її компенсувати за рахунок посилення вогневого впливу на наші підрозділи", – сказав Сирський.

За його словами, південний напрямок є найбільш напруженим і вимагає від військових постійної бойової готовності і адекватного реагування у відповідь. "Ворог також на цьому напрямку несе великі втрати, тому, можливо, він намагається підтримати свій морально-психологічний стан підвищенням рівня пострілів по наших позиціях", – зазначив він.

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Сирський також наголосив, що для військових не існує заборони на використання зброї. Її використовують, як і раніше, не порушуючи Мінських домовленостей та Женевської конвенції.

"Кожен командир має право приймати рішення для збереження життя військовослужбовців, цивільного населення, а також при виникненні загрози втрати території. Командир визначає сам вид зброї, ступінь реагування. Тому всі розмови про те, що ми не маємо права застосовувати зброю у відповідь – не відповідають дійсності", - сказав він.

Командувач ООС запевнив, що українські військові готові дати відсіч у будь-яких умовах обстановки - і вдень, і вночі.