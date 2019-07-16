Більшість послів, яких хоче звільнити Зеленський, "пересиділи" у кріслах - ОП
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На сьогодні прийнято рішення (щодо звільнення - ред.) по 12 послах, більшість із них перебуває значно більший термін, ніж є традиційний термін для української дипломатії - в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше, а деякі були призначені президентом не те, що попереднім, а декілька ротацій президентів до того", - зауважив він.
Заступник керівника ОП додав, що серед вказаних послів посли з усіх регіонів світу.
Пристайко також зазначив, що державний секретар МЗС уже зателефонував послам, яких планують звільнити, подякував за роботу і попередив про підписання відповідних указів Президента.
Водночас він підкреслив, що посольство України в Росії "залишається в тому стані, в якому є" і ним керує тимчасово повірений у справах України в Росії.