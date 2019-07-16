Більшість послів, яких хоче звільнити Зеленський, "пересиділи" у кріслах - ОП

Більшість послів України, про намір звільнити яких раніше оголосив Президент Володимир Зеленський, перебувають на своїх посадах більше традиційного для української дипломатії терміну.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні прийнято рішення (щодо звільнення - ред.) по 12 послах, більшість із них перебуває значно більший термін, ніж є традиційний термін для української дипломатії - в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше, а деякі були призначені президентом не те, що попереднім, а декілька ротацій президентів до того", - зауважив він.

Заступник керівника ОП додав, що серед вказаних послів посли з усіх регіонів світу.

Пристайко також зазначив, що державний секретар МЗС уже зателефонував послам, яких планують звільнити, подякував за роботу і попередив про підписання відповідних указів Президента.

Водночас він підкреслив, що посольство України в Росії "залишається в тому стані, в якому є" і ним керує тимчасово повірений у справах України в Росії.