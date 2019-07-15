Зеленський оновлює дипкорпус - починає з 12 послів

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Фото: president.gov.ua