Зеленський оновлює дипкорпус - починає з 12 послів
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Facebook.
"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом.
Фото: president.gov.ua