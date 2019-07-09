Савченко пропонують позбавити звання Героя України - петиція набрала за добу 11 000 голосів

Згадану петицію було оприлюднено 8 липня 2019 року у відповідному розділі на сайті, за цей час підтримали ініціативу 11664 особи.

В описі до петиції її автор Олександр Коваленко запропонував позбавити високого звання Савченко "за систематичну та неприховану антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора".

Надія Савченко - колишня українська військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, капітан ЗСУ. З липня 2014 року за незрозумілих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом Президента РФ від 25 травня 2016 року.

2 березня 2015 року Президент України Петро Порошенко присвоїв Надії Савченко звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" - "за незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння українському народові".

22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Савченко інкримінують низку злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

16 квітня 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.

Наприкінці червня ЦВК зареєструвала Надію та Віру Савченко кандидатами у народні депутати на парламентських виборах 21 липня. Вони балотуватимуться в одномандатних виборчих округах у Донецькій області.