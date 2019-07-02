Справа про держзраду: замість суду Савченко поїхала агітувати на Донеччину

Броварський райсуд Київської області переніс на 27 серпня розгляд справи народного депутата Надії Савченко і керівника громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана через неявку обвинувачуваної.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

"У вівторок, 2 липня 2019 року, колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області", - йдеться у повідомленні.

При цьому суд, за даними ГПУ, "із незрозумілих мотивів визнав указану причину неявки Савченко поважною, вкотре відмовився розглядати клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року, тобто через два місяці".

Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 7 травня, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці.

Як повідомлялося, Броварський суд Київської області 16 квітня ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ "Майорське". За інформацією правоохоронних органів, він намагався вивезти з окупованої території Донецької області велику партію зброї. Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів.

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Савченко вважають спільницею Рубана. 22 березня 2018 року Верховна Рада України дала згоду на зняття з неї депутатської недоторканності, притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. Того ж дня її затримали.

Савченко інкримінують низку злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Наприкінці червня ЦВК зареєструвала Надію та Віру Савченко кандидатами у народні депутати на парламентських виборах 21 липня. Вони балотуватимуться в одномандатних виборчих округах у Донецькій області.