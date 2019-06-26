Сестри Савченко йдуть у Раду від Донеччини
Про це Надія Савченко написала на своїй сторінці на Facebook.
"Система опирається, але наша партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» буде представлена у виборчому процесі. Політсила висуває 7 мажоритарних кандидатів, зокрема чотири по Донеччині", - пише кандидатка.
Зокрема, Надія Савченко зареєстрована кандидатом від округу № 51 у селищі Зайцеве.
Її сестра Віра обиратиметься від округу № 45 (Авдіївка і Ясинуватський район).
Своє рішення балотуватися по виборчих округах Донеччини Надія Савченко пояснила відсутністю необхідної суми для реєстрації політсили, а також бажанням об'єднати українське суспільство й необхідністю пошуку порозуміння: "Ми розуміємо, що пріоритетом для України сьогодні є закінчення війни на максимально вигідних для нашої держави умовах. А також об’єднання українського суспільства, пошук порозуміння та спільна праця заради спільного майбутнього".
Як повідомлялося, 22 березня 2018 року Верховна Рада України дала згоду на зняття з неї депутатської недоторканності, притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. Того ж дня її затримали.
23 березня 2018 року Шевченківський райсуд Києва вперше обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У травні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.