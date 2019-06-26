Сестри Савченко йдуть у Раду від Донеччини

Народний депутат України Надія Савченко і її сестра Віра балотуватимуться до Верховної Ради на одномандатних виборчих округах в Донецькій області.

Про це Надія Савченко написала на своїй сторінці на Facebook.

"Система опирається, але наша партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» буде представлена у виборчому процесі. Політсила висуває 7 мажоритарних кандидатів, зокрема чотири по Донеччині", - пише кандидатка.

Зокрема, Надія Савченко зареєстрована кандидатом від округу № 51 у селищі Зайцеве.

Її сестра Віра обиратиметься від округу № 45 (Авдіївка і Ясинуватський район).

Своє рішення балотуватися по виборчих округах Донеччини Надія Савченко пояснила відсутністю необхідної суми для реєстрації політсили, а також бажанням об'єднати українське суспільство й необхідністю пошуку порозуміння: "Ми розуміємо, що пріоритетом для України сьогодні є закінчення війни на максимально вигідних для нашої держави умовах. А також об’єднання українського суспільства, пошук порозуміння та спільна праця заради спільного майбутнього".

Як повідомлялося, 22 березня 2018 року Верховна Рада України дала згоду на зняття з неї депутатської недоторканності, притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. Того ж дня її затримали.

23 березня 2018 року Шевченківський райсуд Києва вперше обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У травні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.