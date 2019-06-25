Конституційний суд ухвалив рішення за скаргою Савченко — джерело

КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ у четвер за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді. "Конституційний суд визнав неконституційними положення частини п'ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу", - сказав він.

За відповідне рішення проголосували 10 суддів.

Як повідомлялося, у травні 2018 року до КСУ надійшла конституційна скарга народного депутата Надії Савченко, у якій вона просила розглянути на відповідність Основному закону положення частини п'ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. Оскаржувані положення КПК передбачають обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами.

22 березня 2018 року Верховна Рада України дала згоду на зняття з неї депутатської недоторканності, притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. Того ж дня її затримали.

23 березня 2018 року Шевченківський райсуд Києва вперше обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У травні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.