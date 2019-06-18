Із ким об’єднуватись у Раді, “Слуга народу” вирішить після виборів - Разумков

Партія "Слуга народу" вирішить з ким об'єднуватися у Верховній Раді вже після парламентських виборів.

Про це під час годинної сесії відповідей на запитання від українців у прес-центрі газети "КП в Україні" заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я б хотів побачити за кого проголосує українське суспільство, і з ким з них нам буде по дорозі, в першу чергу, з принципових позицій, за програмними цілями... Якщо ми говоримо, чи будемо ми об'єднуватися з партіями, у яких уже були народні депутати, теоретично напевно так, але давайте дочекаємося, за кого проголосують українські виборці", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо кандидатури прем'єр-міністра, Разумков зазначив що на сьогодні говорити про посади прем'єр-міністра не дуже розумно, тому що прем'єр-міністра висуває коаліція.

"Сьогодні ми не до кінця розуміємо, якою буде коаліція у Верховній Раді. Виходячи з того, кого туди делегує суспільство, з ким нам буде по дорозі, з ким у нас будуть збігатися бачення і цілі - виходячи з цього ми будемо розуміти, хто на які позиції претендуватиме", - сказав він.

Разумков також повторив, що поки що не варто "ділити шкуру невбитого ведмедя".

Як повідомлялося, 13 червня керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" точно не буде об'єднуватися з партіями "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина". У той же час він не виключив можливості об'єднання з партіями "Голос" Вакарчука і "Сила і честь" Смешка.