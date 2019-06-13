Зі списку "Слуги народу" виключили кандидата, який привернув увагу журналістів

З виборчого списку партії "Слуга народу" прибрали 23-річного Романа Карабаджака, який значився під номером 83.

На нього звернула увагу журналістка проекту "Схеми: корупція в деталях" Валерія Єгошина, повідомляє "Радіо Свобода".

Журналістка повідомила, що, судячи з Facebook-сторінки кандидата, Карабаджак останніми роками жив і навчався не в Україні, а у Франції, тому незрозуміло, яким чином потрапив до прохідної частини списку пропрезидентської партії.

Єгошина зазначила, що батьки Карабаджака — голова Арцизької районної ради в Одеській області Юрій Карабаджак і депутат Виноградівської сільської ради в Одеській області Лариса Карабаджак — на виборах президента публічно підтримували кандидата Петра Порошенка, проте в першому турі в їхньому районі переміг Володимир Зеленський, який набрав 30%, а в другому турі за Зеленського в цьому районі проголосували в 10 разів більше виборців, ніж за Порошенка.

В оновленому списку партії, оприлюдненому 13 червня, Романа Карабаджака вже не було.

Нагадаємо: 12 червня, партія "Слуга народу" вже виключила зі свого списку трьох кандидатів - Дмитра Співака, Ірину Панченко та Вадима Гутцайта.