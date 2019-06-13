Різатдінова не балотуватиметься до Ради від "Слуги народу" - Разумков

Українська гімнастка Ганна Різатдінова не буде балотуватися від політичної партії "Слуга народу" на виборах у Верховну Раду в 93-му мажоритарному окрузі.

Про це лідер цієї політичної сили Дмитро Разумков заявив в прямому ефірі "1+1".

"Ні, на 93-му округу ця людина балотуватися від партії "Слуга народу" не буде",- сказав Разумков.

За його словами, список кандидатів-мажоритарників від партії оприлюднять найближчим часом.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, на вибори у Верховну Раду по мажоритарному округу балотується гімнастка Ганна Різатдінова.

За даними журналістів, спортсменка планує піти по округу, в якому раніше обирався бізнесмен Олександр Онищенко - № 93.