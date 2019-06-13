Ведучий "Права на владу" відмовився балотуватися до ВР від “Слуги народу”

Ведучий шоу "Право на владу" на телеканалі “1+1” Сергій Іванов відмовився від пропозиції балотуватися до Верховної Ради за мажоритарною системою від партії “Слуга народу”.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я не братиму участь у дострокових парламентських виборах. Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії “Слуга народу”. Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію, я розумію, що шанс перемогти дуже високий, але вимушений відмовити з дуже простих причин", - зазначив Іванов.

За його словами, передусім, це рішення не схвалила його сім‘я. Крім того, за словами журналіста, він не може собі дозволити депутатство з матеріальних міркувань. "Обмеження, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти, а порушувати закон я не хочу”, - пояснив Іванов.

Водночас журналіст поставив під сумнів той факт, що у нього та представників чинної влади “світогляди і сприйняття законності збігаються настільки, щоб змогли працювати разом”.

“Попри те, що в Зе-команді дуже багато патріотичних, гідних людей, мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення Президента, і я не збираюся про це мовчати”, - уточнив він.

При цьому Іванов заявив, що в будь-який момент готовий надати "інтелектуальну допомогу" Президенту та його політичній силі за умов, якщо це “сприятиме втіленню в життя цінностей, за які стояв Майдан і за які Україна б‘ється з російським окупантом на Сході”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше після додаткової перевірки зі списку “Слуги народу” була виключена 25-річна киянка Ірина Панченко, донька кіровоградського бізнесмена, яка була в нього під №73.

Також напередодні прес-служба політсили повідомила про те, що Дмитро Співак (№33) і Вадим Гутцайт (№81) вирішили не балотуватись і не будуть включені до остаточного списку партії.

Фото: Право на владу