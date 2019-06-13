У партії "Слуга народу" розповіли про структуру штабу

Передвиборча кампанія партії "Слуга народу" складається з трьох великих блоків.

Про це розповів голова штабу, сьомий номер у списку партії Олександр Корнієнко в інтерв’ю Українській правді.

"Перший блок – це змістова історія, програма, яку курує ідеолог нашої партії та президентської кампанії Руслан Стефанчук", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що є технологічна частина штабу. “Але з причин безпеки ми цих людей не світимо, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія", - зауважив представник партії.

За його словами, третій блок – це діджитал, за який відповідає Михайло Федоров.

"Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все робитиметься децентралізовано, на місцях", - додав Корнієнко.

Також голова штабу розповів, що запрацює повноцінний прес-офіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прес-секретарем партії стане Тетяна Циба.

Як раніше повідомлялося, партія "Слуга народу" планує висувати своїх кандидатів по 199 округах.

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.