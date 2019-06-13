"Слуга народу" оновила виборчий список — 201 прізвище
Про це Укрінформу повідомили у прес-службі політсили.
Наразі у списку 201 кандидат на чолі з головою партії Дмитром Разумковим.
Замість тих, кого раніше політсила виключила зі списку, внесені інші кандидати. Зокрема, у першу сотню "Слуги народу" тепер входять Микита Потураєв (№97), Артем Нагаєвський (№96), Павло Якименко (№98), Михайло Соколов (№99) і Артем Кунаєв (№100).
Місце у списку отримала і прес-секретар партії Тетяна Циба (№131).
Як повідомляв Укрінформ, раніше після додаткової перевірки зі списку "Слуги народу" була виключена 25-річна донька кіровоградського бізнесмена Ірина Панченко, яка була в ньому під №73.
Також напередодні прес-служба політсили повідомила про те, що Дмитро Співак (№33) і Вадим Гутцайт (№81) вирішили не балотуватись і не будуть включені до остаточного списку партії.
У четвер від "Слуги народу" також надійшло повідомлення про те, що Юрій Гусєв (№41) змінив свої плани щодо участі у виборах до Верховної Ради і його не буде в остаточному списку кандидатів від політсили.
Повний список кандидатів від партії "Слуга народу":
-
Разумков Дмитро Олександрович
-
Стефанчук Руслан Олексійович
-
Венедіктова Ірина Валентинівна
-
Арахамія Давид Георгійович
-
Янченко Галина Ігорівна
-
Федоров Михайло Альбертович
-
Корнієнко Олександр Сергійович
-
Красносільська Анастасія Олегівна
-
Ткаченко Олександр Владиславович
-
Беленюк Жан Венсанович
-
Бабак Сергій Віталійович
-
Криклій Владислав Артурович
-
Шуляк Олена Олексіївна
-
Наталуха Дмитро Андрійович
-
Ясько Єлизавета Олексіївна
-
Оржель Олексій Анатолійович
-
Герус Андрій Михайлович
-
Радуцький Михайло Борисович
-
Монастирський Денис Анатолійович
-
Гетманцев Данило Олександрович
-
Малюська Денис Леонтійович
-
Холодов Андрій Іванович
-
Лерос Гео Багратович
-
Кальченко Сергій Віталійович
-
Ткаченко Максим Миколайович
-
Чернєв Єгор Володимирович
-
Юраш Святослав Андрійович
-
Сушко Павло Миколайович
-
Верещук Ірина Андріївна
-
Кубраков Олександр Миколайович
-
Коробкова Олена Анатоліївна
-
Діденко Юлія Олександрівна
-
Соломчук Дмитро Вікторович
-
Ананченко Михайло Олегович
-
Коваленко Анна Миколаївна
-
Неклюдов Владлен Михайлович
-
Кривошеєв Ігор Сергійович
-
Іонушас Сергій Костянтинович
-
Завітневич Олександр Михайлович
-
Струневич Вадим Олегович
-
Воронов Володимир Анатолійович
-
Арістов Юрій Юрійович
-
Кисіль Юрій Григорович
-
Галайчук Вадим Сергійович
-
Ковальов Артем Володимирович
-
Стернічук Валерій Олександрович
-
Михайлюк Галина Олегівна
-
Бабій Роман В’ячеславович
-
Качура Олександр Анатолійович
-
Новосад Анна Ігорівна
-
Культенко Артем Валерійович
-
Марусяк Олег Романович
-
Кириченко Микола Олександрович
-
Третьякова Галина Миколаївна
-
Халімон Павло Віталійович
-
Мошенець Олена Володимирівна
-
Саладуха Ольга Валеріївна
-
Коваль Ольга Володимирівна
-
Загоруйко Аліна Леонідівна
-
Бондаренко Олег Володимирович
-
Крячко Михайло Валерійович
-
Бардіна Марина Олегівна
-
Марченко Людмила Іванівна
-
Юнаков Іван Сергійович
-
Володіна Дарина Артемівна
-
Савченко Ольга Станіславівна
-
Гринчук Оксана Анатоліївна
-
Козак Володимир Васильович
-
Лисюк Андрій Олександрович
-
Сова Олександр Георгійович
-
Боярчук Роман Михайлович
-
Ватрас Володимир Антонович
-
Мулик Роман Миронович
-
Тарасов Олег Сергійович
-
Костюх Анатолій В’ячеславович
-
Брагар Євген Вадимович
-
Безгін Віталій Юрійович
-
Кавун Ольга Олександрівна
-
Салійчук Олександр В’ячеславович
-
Рєпіна Елла Анатоліївна
-
Пушкаренко Арсеній Михайлович
-
Заблоцький Мар'ян Богданович
-
Клочко Андрій Андрійович
-
Овчинникова Юлія Юріївна
-
Мережко Олександр Олександрович
-
Устенко Олексій Олегович
-
Кабанов Олександр Євгенович
-
Веніславський Федір Володимирович
-
Булах Лада Валентинівна
-
Петруняк Євген Васильович
-
Маріковський Олександр Валерійович
-
Федієнко Олександр Павлович
-
Мотовиловець Андрій Вікторович
-
Колісник Ганна Сергіївна
-
Богуцька Єлизавета Петрівна
-
Нагаєвський Артем Сергійович
-
Потураєв Микита Русланович
-
Якименко Павло Віталійович
-
Соколов Михайло Юрійович
-
Кунаєв Артем Юрійович
-
Припутень Дмитро Сергійович
-
Павлюк Максим Васильович
-
Мокан Василь Іванович
-
Підласа Роксолана Андріївна
-
Торохтій Богдан Григорович
-
Дмитрієва Оксана Олександрівна
-
Шол Маргарита Віталіївна
-
Костін Андрій Євгенович
-
Горбенко Руслан Олександрович
-
Жупанін Андрій Вікторович
-
Тістик Ростислав Ярославович
-
Кравчук Євгенія Михайлівна
-
Яковлева Неллі Іллівна
-
Гривко Сергій Дмитрович
-
Павловський Петро Іванович
-
Аллахвердієва Ірина Валеріївна
-
Вінтоняк Олена Василівна
-
Заславський Юрій Іванович
-
Задорожний Андрій Вікторович
-
Шипайло Остап Ігорович
-
Шинкаренко Іван Анатолійович
-
Совгиря Ольга Володимирівна
-
Крейденко Володимир Вікторович
-
Тарасенко Тарас Петрович
-
Сольский Микола Тарасович
-
Фролов Павло Валерійович
-
Новиков Михайло Миколайович
-
Подгорна Вікторія Валентинівна
-
Хоменко Олена Вікторівна
-
Остапенко Анатолій Дмитрович
-
Циба Тетяна Вікторівна
-
Калаур Іван Романович
-
Гришина Юлія Миколаївна
-
Руденко Ольга Сергіївна
-
Копиленко Олександр Любимович
-
Манзій Сергій Володимирович
-
Санченко Олександр Володимирович
-
Маслов Денис В'ячеславович
-
Швачко Антон Олексійович
-
Кострійчук Сергій Володимирович
-
Божков Олександр Валерійович
-
Михайлюк Артем Олександрович
-
Васюк Олександр Олександрович
-
Єрмоленко Дмитро Юрійович
-
Короленко Валентина Юріївна
-
Лактіонова Наталя Валентинівна
-
Тарарін Микола Олександрович
-
Сверба Інна Станіславівна
-
Мельник Сергій Васильович
-
Палійчук Юлія Володимирівна
-
Слинько Дмитро Михайлович
-
Тригуб Володимир Володимирович
-
Кравець Роман Олександрович
-
Козуб Богдан Юрійович
-
Москаленко Сергій Валерійович
-
Карабута Сергій Олександрович
-
Перепічай Тетяна Сергіївна
-
Федоренко Юрій Сергійович
-
Кваша Оксана Олександрівна
-
Отраднова Олеся Олександрівна
-
Київець Олена Валеріївна
-
Кармаза Олександра Олександрівна
-
Моркляник Богдан Васильович
-
Баланюк Юрій Вікторович
-
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
-
Слободян Олена Миколаївна
-
Місяць Андрій Петрович
-
Видолоб Дмитро Вікторович
-
Каліна Христина Андріївна
-
Рагімова Анастасія Борисівна
-
Фьодорова Христина Валеріївна
-
Ананян Елізабет Гариківна
-
Бондаренко Катерина Андріївна
-
Романюк Катерина Олександрівна
-
Федосова Антоніна Володимирівна
-
Єськов Олексій Олексійович
-
Вітікач Віталій Вікторович
-
Капустянський Юрій Вікторович
-
Хомич Ігор Васильович
-
Фурман Володимир Анатолійович
-
Журавнівський Валерій Казимович
-
Корольов Денис Сергійович
-
Масевич Станіслав Андрійович
-
Расенко Артем Олександрович
-
Черевань Артур Леонідович
-
Тереба Надія Ігорівна
-
Литвиненко Ірина Сергіївна
-
Москаленко Діана Сергіївна
-
Тєтєрєва Олена Ігорівна
-
Яременко Катерина Сергіївна
-
Вдовенко Марія Володимирівна
-
Дискант Сергій Миколайович
-
Бевзан Юрій Степанович
-
Сіпко Марина Олександрівна
-
Бельска Марина Олександрівна
-
Майбородюк Павло Вікторович
-
Опімах Юрій Віталійович
-
Ковальчук Євген Андрійович
-
Грибков Сергій Вікторович
-
Мосійчук Дмитро Олександрович
-
Чізмар Едуард Федорович