"Слуга народу" оновила виборчий список — 201 прізвище

Політична партія "Слуга народу" оприлюднила оновлений список кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі політсили.

Наразі у списку 201 кандидат на чолі з головою партії Дмитром Разумковим.

Замість тих, кого раніше політсила виключила зі списку, внесені інші кандидати. Зокрема, у першу сотню "Слуги народу" тепер входять Микита Потураєв (№97), Артем Нагаєвський (№96), Павло Якименко (№98), Михайло Соколов (№99) і Артем Кунаєв (№100).

Місце у списку отримала і прес-секретар партії Тетяна Циба (№131).

Як повідомляв Укрінформ, раніше після додаткової перевірки зі списку "Слуги народу" була виключена 25-річна донька кіровоградського бізнесмена Ірина Панченко, яка була в ньому під №73.

Також напередодні прес-служба політсили повідомила про те, що Дмитро Співак (№33) і Вадим Гутцайт (№81) вирішили не балотуватись і не будуть включені до остаточного списку партії.

У четвер від "Слуги народу" також надійшло повідомлення про те, що Юрій Гусєв (№41) змінив свої плани щодо участі у виборах до Верховної Ради і його не буде в остаточному списку кандидатів від політсили.

Повний список кандидатів від партії "Слуга народу":