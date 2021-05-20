Ляшко, Кубраков і Любченко: Рада призначила нових членів Кабміну

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка й міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення на звільнені посади в уряді.

* * *

Віктор Ляшко Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року в селі Осова Дубовицького району Рівненської області. З 1997 по 2003 роки навчався в Національному медичному університеті імені Богомольця. З 2003 по 2010 роки працював у санітарно-епідеміологічній службі Київської області. З 2011 року — директор департаменту санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. З 2013 до 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр СЕС. З 2018 році - заступник генерального директора Центру громадського здоровʼя. З грудня 2019 року - заступник міністра охорони здоровʼя. З березня 2020 року Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України - головний державний санітарний лікар України.

* * *

Олександр Кубраков - голова Державного агентства автомобільних доріг України з листопада 2019 року. Він працював у маркетингу впродовж 2004-2011 років, зокрема в компаніях «Пріоком», «Київстар» і «Фінанси та Кредит». В різні роки обіймав посади радника міського голови в КМДА, керівника проектного офісу Міністерства Юстиції України, керівника сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

* * *

Олексій Любченко - голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року. У 2009-2011 роках він вже працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації. Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО «Украгрохімхолдинг».