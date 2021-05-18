Рада відправила у відставку трьох міністрів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 18 травня звільнила трьох міністрів.

Як повідомляє Укрінформ, депутати відправили у відставку Владислава Криклія, Максима Степанова та Ігоря Петрашка.

За звільнення з посади міністра інфраструктури Криклія проголосували 284 народних депутати, за відставку глави Мінекономіки Петрашка - 280 депутатів, міністра охорони здоров’я Степанова звільнили 292 голосами.

Заяви про відставку від Владислава Криклія і Ігоря Петрашка надійшли в Раду 14 травня.

Крім того, Рада отримала 14 травня подання Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова.

Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо відставки Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.