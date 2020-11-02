Скасована стаття про брехню у деклараціях була недієздатною — суддя КСУ

Скасована Конституційним судом стаття 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за брехню у деклараціях, була недієздатною.

Про це зазначив в інтерв’ю Укрінформу суддя-доповідач у даній справі Ігор Сліденко.

“ У 2019-му році було відкрито 410 справ за статтею 366-1 Карного кодексу, з яких 360 майже одразу закрили. Були різні підстави для закриття. Але закривають справи, як правило, тоді, коли норму застосувати адекватно неможливо, а це означає, що вона неякісна”, - сказав суддя.

За словами Сліденка, справи закривають через розпливчасте формулювання статті, й необхідно прибрати два слова, щоб вона “запрацювала”.

“В принципі не можна довести, як недостовірні відомості можуть бути “завідомо недостовірними”. Це означає, що особа бреше? А якщо це помилка, описка? Але може бути ситуація, коли, наприклад, декларується майно родичів і особа точно не знає вартості. Сказав приблизно. Тут теж можна звести до “завідомо недостовірних відомостей”.

Тобто, якщо забрати з цієї конструкції слово «завідомо», а з іншої конструкції «умисне неподання» на просто “неподання”, то все стає на свої місця”, - вважає суддя КС.

При цьому він зазначає, що покарання за недостовірне декларування можна залишити те саме, а можна і посилити.

“Склад злочину такий, що кримінальна відповідальність, я вважаю, у таких випадках повинна бути”, - говорить суддя КС.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції «ОПЗЖ» та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Президент також подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад КС. Проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288) зареєстровано на сайті ВРУ.