«Пробіг під каштанами» зібрав понад мільйон гривень для Центру дитячої кардіології

Щорічний благодійний спортивний 28-й "Пробіг під каштанами" цього року зібрав для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії 1 350 000 гривень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції за підсумками 28-го «Пробігу під каштанами», який відбувся в Києві 30 травня, повідомила президентка Благодійного фонду «Пробіг під каштанами» Ірина Кузнєцова.

"У цьому році ми можемо передати Центру кардіології чек на 1 350 000 гривень", - зазначила Кузнєцова.

За багаторічною традицією, усі зібрані в рамках "Пробігу" кошти будуть спрямовані для порятунку маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Зокрема, як зазначив головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Aндрій Максименко, кошти будуть спрямовані на придбання А-магнітного апарату, який дає можливість безпечно обстежити в умовах МРТ тяжкохворих діток. Він дозволяє моніторити важливі показники життєздатності дитини під час обстеження.

28-й «Пробіг під каштанами» відбувся 30 травня, у день святкування Дня Києва. На старт вийшли понад 10 000 благодійників, серед яких понад 100 команд. Усі учасники, відповідно до карантинних вимог, проходили температурний скринінг. Обов’язковим атрибутом цього року, окрім стартових номерів та традиційних браслетів, стали маски та антисептики.

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Цього року відбулося 4 забіги: «Дитячий пробіг», який включав 6 стартів для дітей різних вікових груп, а також забіг для мам із дитячими візочками. Учасники кожного старту долали дистанцію від 50 м (малюки 3-4 років) до 1000 м (тінейджери 12-15 років). «Спортивний пробіг» став єдиним, де учасники змагалися за першість. «Пробіг мужніх» об’єднав учасників з інвалідністю, які пересуваються за допомогою візків та милиць. Найяскравішим та наймасовішим став «Благодійний пробіг», який об’єднав як індивідуальних учасників, так і корпоративні команди. Вони подолали дистанцію 5 км.

Завдяки учасникам «Пробігу під каштанами» з 2002 року для Кардіоцентру було закуплено важливе та дороговартісне обладнання та витратні матеріали на загальну суму понад 640 тисяч доларів. За цей час у Кардіоцентрі врятували понад 20 тисяч дітей.

Як повідомлялось, у Києві в неділю, 30 травня, до Дня міста відбувся щорічний благодійний спортивний 28-й "Пробіг під каштанами".

До участі у благодійному «Пробігу під каштанами» цьогоріч зареєструвалися близько 11 тисяч людей. У благодійному 5-кілометровому пробігу також взяли участь понад 300 представників Київської міської державної адміністрації.

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У 2020 році пробіг відбувся онлайн. Під час онлайн-пробігу під каштанами у столиці до Дня Києва організатори зібрали 370 тис. грн на допомогу лікарням.

У 2019 році Благодійний фонд «Пробіг під каштанами» передав Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України чек на рекордну за всі роки суму 2 800 000 гривень