Kharkiv Half Marathon пробігли понад тисячу людей

Понад тисячу людей різного віку взяли участь у традиційному напівмарафоні «Kharkiv Half Marathon», який стартував від станції метро «Наукова», що у центральному Шевченківському районі Харкова.

Коментар щодо марафону журналістам надав керівник Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олексій Чубаров, передає Укрінформ.

«Загалом на напівмарафон зареєструвалися близько 1,5 тисячі людей. У забігах можуть випробувати сили як новачки, так і професіонали, для яких передбачені дистанції у 21 км, 10 км і 1 км. Останній - «Family Fan Run» - сімейний забіг з дітьми», - розповів Чубаров.

Харківський напівмарафон / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, на старті змагань (забіг на 21 км розпочався о 09:30) учасники були у масках та дотримувалися дистанції. Потім учасники за дозволом зняли маски.

Читайте також: Чернігівець Павло Деркач пробіг свій сотий марафон

Нагородження переможців відбувалося після закінчення кожної дистанції. Фінішне нагородження - після завершення забігу на 21 км, у якому, взяли участь і кілька учасників на візках.

Як повідомляв Укрінформ, напівмарафон-2021 відкладали двічі через карантинні обмеження, встановлені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.