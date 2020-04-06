У Харкові з жовтня на грудень перенесли забіг першого Міжнародного напівмарафону

У Харкові через загрозу поширення коронавірусу перенесений на грудень забіг у рамках першого Міжнародного напівмарафону 1st Run Ukraine Half Marathon, який був призначений на 4 жовтня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.

"Дійсно, запланований раніше у Харкові на 4 жовтня Міжнародний напівмарафон 1st Run Ukraine Half Marathon пройде 6 грудня", - зазначили у департаменті.

Усі реєстрації будуть збережені за учасниками і перенесені на нові дати. "Якщо нова дата для учасника незручна, він може до 1 липня перереєструватися на будь-який інший забіг", пояснили в департаменті.

Там також нагадали , що напівмарафон Kharkiv Half Marathon 2020, який мав відбутися 22 березня, перенесений на 20 червня.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року участь у 3-му напівмарафоні Kharkiv Half Marathon взяли близько 900 людей у віці від 6 до 69 років - не тільки харків"яни, але й гості з інших міст країни, а також зарубіжжя.

В Україні та багатьох країнах світу введені карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу, скасовані та перенесені спортивні змагання.

За даними Worldmeters, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли. В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 – одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: kh.vgorode.ua