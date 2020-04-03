Львів’янин завершив 23-денний пробіг із прапором України

64-річний Ярослав Козак із селища Брюховичі, що біля Львова, 3 квітня завершив свій 23-денний пробіг із прапором України в руках. Він подолав 747 кілометрів Львівщиною.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Пробіг із прапором присвятив 30-ій річниці підняття українського національного стяга над Львівською міською радою 3 квітня 1990 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, стартував марафон 12 березня на площі Ринок у Львові. Загалом маршрут проліг через 13 районів Львівщини, впродовж усього цього шляху Козак біг, тримаючи в руках національний прапор.

"Він допомагає, додає сил, натхнення. Хлопці кажуть, що прапор мотивує, не дозволяючи зійти з дистанції" - зазначив Козак.

На різних етапах марафону до спортсмена долучалися нові учасники. Чоловіка під час забігу супроводжував спеціальний автомобіль.

Козак також повідомив, що метою пробігу був збір коштів на лікування ветеранів АТО.

Як повідомлялося, 3 квітня Львів відзначає 30-ту річницю підняття українського національного прапора над міською радою. Саме в цей день, 30 років тому, синьо-жовтий прапор вперше замайорів на будівлі міської Ратуші. Рішення було прийняте 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутатами першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика. Прапор, який підняли тоді над Ратушею, був розміром 3×6 метрів.