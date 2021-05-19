На благодійному забігу в Житомирі зібрали майже 100 тисяч для дітей з ДЦП

У Житомирі під час благодійного пробігу «Біжу за життя» зібрали майже 100 тис. грн, які спрямують на реабілітацію дітей з ДЦП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська міська рада.

«Учасники забігу пожертвували у скриньки 67 тис. 488 грн, разом з тим на рахунки організацій надійшли теж кошти. «Місія в Україні» отримала від благодійників 16 тис. 896 грн 75 коп., центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю – 15 тис. 352 грн 10 коп.», - розповіла начальник управління сім’ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук.

Зазначається, що зібрану в скриньках суму порівну поділили між організацією «Місія в Україні», яка спрямує їх на реабілітацію дітей, та центром комплексної реабілітації, де планують придбати вертикалізатор.

У міськраді зауважили, що куплять вертикалізатор житомирських виробників, який має багато функцій для реабілітації дітей з ДЦП, та коштує дешевше закордонних аналогів.

Благодійна акція «Біжу за життя» проходила в Житомирі 15 травня. Участь в ній взяли 1000 людей, з яких 600 – діти.

Фото: zt-rada.gov.ua