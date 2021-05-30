«Пробіг під каштанами» цьогоріч зібрав 11 тисяч учасників

До участі у благодійному «Пробігу під каштанами» цьогоріч зареєструвалися близько 11 тисяч людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У благодійному 5-кілометровому пробігу також взяли участь понад 300 представників Київської міської державної адміністрації", - зазначається у повідомленні.

«Пробіг під каштанами» / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями.

Як повідомлялося, у зв’язку із карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами».

Проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку Пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її розв’язання. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).