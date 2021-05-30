У Києві стартував 50-ий Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

У столиці України ввечері 29 травня стартував 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід розпочався з урочистої церемонії відкриття у кінотеатрі просто неба біля Арки дружби народів, якій передувала «червона доріжка».

На початку глядачі побачили ретроспективні кадри, ведучі церемонії - актор Тарас Цимбалюк і телеведуча Людмила Барбір - нагадали історію «Молодості», яка розпочалася у 1970 році, а також яскраві її моменти.

Відкриваючи фестиваль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав: «Молодості – 50, майже, як і мені. І в ці обидва факти не віриться. Хоча насправді «Молодість» буде продовжуватися, вона перейшла у свою другу фазу і зі студентського фестивалю стала міжнародним. І я дуже сподіваюся, що та атмосфера, яка завжди панувала на «Молодості» - демократична, атмосфера підтримки одне одного, - буде продовжуватися і надалі».

Він вручив спеціальну нагороду кінофестивалю за внесок у розвиток українського кінематографа відомому кінооператорові Юрію Гармашу, який знімав картини «Вавилон XX» Івана Миколайчука, «Пам’ятай» Володимира Савельєва та фільми Михайла Іллєнка.

«Я думаю, що в цій нагороді велика роль належить Іванові Миколайчуку. Я мрію про одне – що здобутки нашого українського кінематографа, вихідні матеріали (які зберігаються в Москві, в Держфільмофонді – ред.), повернуться в Україну і що ми будемо дивитися фільми надзвичайної якості. Я пам’ятаю так звану контрольну копію - якої це було якості! А це було знято не на «Кодаку», про який мріяли всі оператори, було знято на плівку, виготовлену в Україні, на заводі у Шостці. Хай вони повернуться до нас, наші здобутки», - зазначив Гармаш.

Фільмом-відкриттям фестивалю, з нагоди 80-річчя від дня народження Івана Миколайчука, став «Вавилон ХХ», який свого часу здобув Гран-прі «Молодості».

Учасникам церемонії презентували конкурсні програми фестивалю, зокрема міжнародного конкурсу (у трьох категоріях) і національного, а також документального, який відбуватиметься вперше. Також представили журі кожного з конкурсів.

Були презетовані і позаконкурсні програми, серед них і «Українські прем’єри».

На глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції. Фестиваль триватиме 9 днів, до 6 червня, і глядачі, крім перегляду фільмів, зможуть присудити Приз глядацьких симпатій у категорії «короткометражні фільми».

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічну програму кінофестивалю складатимуть міжнародна конкурсна програма (повнометражні фільми, короткометражні фільми, студентські фільми); національна конкурсна програма (короткометражних фільмів); альтернативний конкурс; позаконкурсна програма. Уперше в історії фестивалю буде проведено документальний конкурс, а до 50-ї річниці створено програму, що відзначає кращі фільми, які свого часу дебютували на «Молодості».

Почесну нагороду за внесок у світове кіномистецтво 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» отримає відомий польський актор Данієль Ольбрихський. Він також представить фільм-закриття фестивалю - містичний трилер Станіслава Капралова «Егрегор», в якому виконав одну з ролей.

Ювілейний, 50-й КМКФ «Молодість» - найбільший кінофестиваль України, відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.